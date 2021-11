Martini hatte früher nicht nur diesen mildtätigen Anstrich. Der Gedenktag für den Bischof aus Tours war auch letzter Abgabetermin des Zehnten, der an die Obrigkeit zu entrichten war. Rührend: Zehn Prozent Lohn- und Einkommenssteuer, oder ein Zehnt Spitzensteuer! Da lachen sogar die Gänse, die als nutzlose Mitesser den Winter nicht überleben dürfen. Vor diesem Hintergrund sei aber auch der politischen Mitte einer künftigen Ampelregierung zugerufen: Bleibt standhaft! Vielleicht naht die Stunde, in der der Staat nicht nur überlegt, was er nehmen kann, sondern auch, was er nicht mehr abkassieren darf, weil der Grund dafür entfallen ist. Wie bei der Sektsteuer von 1902 für die kaiserliche Kriegsflotte, die auf dem Meeresgrunde vor sich hin rostet.