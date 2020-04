Sind wir schon so verspannt, dass wir die Corona-Schutzhaltung mit eingezogenem Kopf nicht mehr aushalten? Zwar kann man von unseren Politikern nicht sagen: Denn sie wissen nicht, was sie tun sollen. Das hilft. Doch hinter der Einsicht in die Zwänge wechseln sich Durchhalteparolen mit ersten Lockerungsübungen ab. Bayerns Söder gibt den harten Hund – notfalls allein gegen Corona. Und der Stern des Südens steigt. Während der Rheinländer Laschet halblaut von kleinen Schritten in Richtung Normalität murmelt. Das hat natürlich seinen Grund: Doch ist das Ringen um die Merkel-Nachfolge für die Bürger derzeit – gefühlt – so weit weg, wie die Welt von einem Corona-Impfstoff. Oder, was auf dasselbe herauskommt, Merkel vom Abgang als Chefin.