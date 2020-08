Heute im Büro mit Kollegen Kaffee getrunken, Abstand etwas grenzwertig (0,75m), Maske nur am Handgelenk, Warn-App war jedoch eingeschaltet. Auf dem Flur dem Chef über den Weg gelaufen, kein aerosolhaltiger Kontakt. Dann Einkauf mit Mundschutz. Am Abend Grillen bei Nachbarn, nette Leute, bestimmt "sauber". – So wird das wohl aussehen, wenn alle ein Kontakt-Tagebuch nach Prof. Drosten führen, der aus dem Urlaub zurück ist. Wo er überlegt hat, wie es weitergehen soll: Gleich ganze Cluster (Chöre, Schulklassen, Sportvereine) bekämpfen, statt Einzelfällen nachlaufen. Leuchtet ein. Hoffentlich sind wir nicht der Einzelfall. Drosten hat uns gefehlt. Ohne ihn würde man jetzt wie ein Nichtschwimmer ohne Schwimmflügel auf die zweite Welle warten.