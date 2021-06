Es ist alles Physik. Große Physik – Himmelsmechanik. Sie sorgt seit Montag dafür, dass die Tage wieder kürzer werden. Was ein bisschen traurig stimmt. Aber dieser Licht-Verlust beträgt zunächst nur rund eine Minute. Kaum spürbar. Steigert sich jedoch bis zur Tag- und Nachtgleiche im September auf über vier Stunden und erreicht am 21. Dezember, zur Wintersonnenwende, mit der längsten Nacht das Maximum. Solstitium nannten die Altvorderen den Tag – Stillstand der Sonne. Eine amüsante Betrachtungsweise aus der Zeit, als noch scheinbar alles um die Erde kreiste. Die wir heute auch anders wahrnehmen: fragiler. Was aber keine Frage der Physik ist, sondern der Überdehnung unserer Möglichkeiten. Zeit für die Denkwende. Bevor es richtig finster wird.