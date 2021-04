Ob Armin Laschet das Corona-Jahr II gut übersteht, oder nach AKK als zweiter Brücken-Vorsitzender der CDU endet, ist noch offen. Dass aber sein "Brücken-Lockdown" eine Luftnummer werden könnte, nachdem schon das föderale Krisenmanagement einer schwankenden Hängebrücke der Regierungskunst gleicht, das deutet der Kollegen-Spott über die neue Wort-Stelze an. Zumindest sollte man seinen Brücken-Lockdown nach dem jüngsten Versagen der Merkel-Notbremse erst einmal von den Pfeilern auf, bzw. in den Boden der Tatsachen verlegen: Angesagt ist mehr ein Rettungstunnel unter der dritten Welle, an dessen Ende das berühmte Licht sichtbar wird. In dem dann auch "Pontifex" Laschet aus dem Doppel-Schatten Söder/Merkel treten und heller strahlen kann.