Es wäre unsachlich, kurzerhand zu schließen: Langer Name kurzer Sinn, bzw. geringe Halbwertzeit. Denn kürzer als Martin Schulz, um ein Gegenbeispiel zu zitieren, geht es kaum. Und der kam aus NRW! Annegret Kramp-Karrenbauer, über deren Kanzler*schaft die Spekulationen warmlaufen, repräsentiert ein Land, so groß wie 350.000 Fußballfelder. Ohne Bundesligaverein. Die Wetten, dass die auf das karnevalistische Putzfach fixierte CDU-Frau der Merkel auch in die Bundeswaschmaschine (Kanzleramt) folgt, stehen 51:34 gegen sie. Übersetzt: Aber keinesfalls Kanzlerin (AkK). Es sei denn, und da scheinen Parallelen auf, sie putschte - wie einst Merkel den Ziehvater - ihre Übermutti weg. Das mögen kleine politische Leute. Wie die von der FDP etwa.