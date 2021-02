Auch die größte Lockerung beginnt mit einem ersten Schritt, sagt das neuchinesische Sprichwort. Deshalb darf man für die Berliner Muppet Show heute keinen Weitsprung-Rekord erwarten. Zumal hinterher sowieso jeder macht, was er will. Aber kleine Schritte, bzw. Schnitte, wie sie das kleine Österreich vormacht, werden wohl drin sein: Da die Leute dort nicht länger aussehen wollen wie der rekonstruierte Ötzi, darf das Friseurhandwerk unter Hochsicherheitsbedingungen wieder tätig sein. Aber auch bei uns haben nur wenige Privilegierte einen freischaffenden Stylisten an der Hand. Und da die Maske schon das halbe Gesicht verdeckt, kann sich das Menschsein als Kunst, wie es Novalis ausdrückte, rein optisch sonst fast nur auf dem Kopf entfalten.