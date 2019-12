Bis auf die Last-Minute-Weihnachter, die erst morgen Geschenke kaufen, sind die meisten bereits fertig geladen und entsichert für den emotionalen Showdown des Jahres. Das müsste auch auf die letzten Meter bis Heiligabend durchschlagen. Denn jetzt ist der Moment für jene Liebesgaben, die unscheinbar klein, aber doch so wichtig sind: Gelassen in der Schlange vor der Kasse warten und die Umstandskrämer anlächeln. Dem Schleicher am Steuer vor uns den Stinkefinger ersparen. Dem Nachbarn ein schönes Fest wünschen, auch wenn er kein Sympath ist. Mensch bleibt er trotzdem. Und Frieden sollte sogar das digitale Kanalsystem fluten, wo die neue Gemeinheit Orgien feiert. Damit der Wunsch: Frohe Weihnachten, nicht zur letzten Lüge des Jahres wird.