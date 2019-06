Früher hätte man gesagt: Es wird heiß. Aber das war früher, im voralarmistischen Zeitalter. Heute läuft die Meteo-Rhetorik heißer. Und je größer die Überschriften des Mediums, desto dramatischer die Botschaft: Von der Sahara-Keule und dem Hitze-Wahnsinn ist wahlweise die Rede. Auch ein Hitze-Knaller kann dabei sein. Am knallsten soll es am Mittwoch mit 41 Grad in Mannheim werden. Das wäre neuer deutscher Rekord. Soll man die Mannemer aus dem besser durchlüfteten Neckartal beglückwünschen - oder bedauern? Kurzum: Viel trinken, weniger bewegen, damit alle den - seit Gregors Kalenderreform etwas vorgezogenen - Siebenschläfer am Donnerstag gut erreichen, an dem wir unverbindlich erfahren, ob es dann noch sieben Wochen so heiß bleibt.