Sein Drang, in der Öffentlichkeit vorzukommen, wie es ein Neider formulierte, ist so ausgeprägt, wie der rheinische Singsang, mit dem er das Gehör der Leute bespielt. Karl Wilhelm Lauterbach, dessen Name als Metapher für einen nie versiegenden Redefluss hohen Reinheitsgrades gelesen werden kann, kommt. So, wie es der Hashtag – #Wir brauchen Karl – verlangte. Da konnte Scholz nicht nein sagen. Der Virologe, der auf den Wellenkämmen der Pandemie vom nervensägenden Genossen zur Stimme der Vernunft mutierte, wird seine Talkshow-Dauerpräsenz jetzt aber um die Zeit reduzieren müssen, in der regiert wird. Der Unterhaltungswert von Karl verlagert sich somit zum Teil ins Kabinett. Viel Spaß. Und alle werden aufatmen, wenn die Pandemie vorbei ist.