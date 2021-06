Wo wir schon dabei sind: Müsste man die Politik als Fußballkampf erklären, käme über weite Strecken eine WM der Niedertracht heraus. Da toben Kriege, staatliche Killer und Hacker gehen um, Kritik wird plattgemacht. Am schlimmsten führen sich die Underdogs auf. Joe Biden, über den es im Kreml keine Schmuddel-Videos gibt, hat Putin aufs Spielfeld geladen und sofort mehr Druck aufs Tor gemacht als sein unsäglicher Vorgänger. Der Russe konnte mit der Viererkette des Horrors – China, Iran, Assad, Lukaschenko – und ein paar guten Bekannten in der Verteidigung wie Erdogan, Orbán oder Schröder antreten. Immerhin kam es nicht zur Schlägerei auf dem Platz. Doch die Sorge besteht, ob Old Joe sein Powerplay über die volle Spielzeit durchhalten kann.