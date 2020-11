In einer langen Einstellung lässt uns der Verlierer auch noch daran teilhaben, wie sich ein abgewählter US-Präsident ohne Würde an den Bühnenvorhang klammert. Doch die Scheinwerfer, die ihn ausgeleuchtet hatten, sind längst dunkel. Endsieg fällt aus. Auch die Welt atmete bereits auf, während aus dem Weißen Haus noch öde Durchhalte-Tweets gesendet wurden. Nicht der erste, aber bald der letzte Fall von Verbindungsabbruch zur Realität. Hier beschämt jemand sogar seine Wähler. Amerika ist nicht mehr Trumpistan. Deshalb verzichten wir gerne auf weitere Dolchstoßlegenden oder die surreale Schluss-Szene, wie der First Patient von Männern in weißen Kitteln aus dem Weißen Haus geführt werden muss. Isch over, um es mit Wolfgang Schäuble zu sagen.