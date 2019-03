300.000 Kilometer, siebeneinhalb Mal um die Welt: Das ist das stolze Flugpensum, das Heiko Maas nach elf Monaten als Außenminister vorweisen kann.

Und wo er überall war! In... äääh... und auch in.... hmmm....

Ne, sorry, keine Ahnung, was der Saarländer da eigentlich so auf diplomatischem Parkett auf die Beine stellt. Für einen Politiker ein riesiges Problem.

So viel Aufwand für nichts - denn die gesammelten Flugmeilen darf er ja nicht mal für den nächsten Vegas-Trip nutzen.

Was also tun? Schauspielerin als Freundin. Joggen in New York. Lederjacke statt Anzug. Das Maas’sche PR-Team sprühte mal vor Elan, doch allmählich gehen die originellen Ideen aus.

Der Beweis: "Irgendwo in Afrika. 20 Uhr. Panne am Regierungsflieger. Die Frisur sitzt." Also bitte! Das ist doch altbackenste 80er-Jahre-Werber-Schule!