Dass die Menschheit so einzigartig ist, wie sie seit Jahrtausenden annimmt, ist rein statistisch sehr, sehr unwahrscheinlich. Es gibt Abertausende von Planeten. Da wird es doch irgendwo Leben geben. Die Frage ist, warum intelligente Außerirdische uns eigentlich besuchen wollen sollten. Ob es wirklich Ufos gibt, hat denn auch das neueste US-Dossier offengelassen. Wobei sich die meisten Fälle weiterhin ohne Aliens erklären lassen. Wetterballons. Frisbees. Vielleicht ist auch das Auto, das Tesla vor drei Jahren ins Weltall geschossen hat, auf dem Weg zurück in Elon Musks Garage. Oder es war doch der Fußball, den Uli Hoeneß 1976 in den Belgrader Nachthimmel gedroschen hat. Ist der eigentlich jemals wieder runtergekommen? Die Antwort ist irgendwo da draußen.