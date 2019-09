Es wird wohl nicht reichen. Weil der Trump-hörige US-Senat eine Amtsenthebung auch dann verhindern würde, wenn ihr Mann beim Dinner mit der Queen goldene Löffel stehlen oder in Paris Frau Macron in den Schritt fassen würde. Trotzdem muss man wünschen: Impietscht ihn! Das klingt phonetisch nach Strafe und Gerechtigkeit. Trump nur das Stigma der Würdelosigkeit wie eine Girlande aus Klopapier umzuhängen, reicht nicht. Auch ein versuchtes Impeachment ist nach dem Missbrauch des Komikerpräsidenten in Kiew aus Gründen der demokratischen Selbstachtung zwingend. Trump, der in den geistigen Bürgerkriegsmodus schaltet, ist die Katastrophe. Mit Parallelen zum Klima: Schadstoffausstoß menschengemacht. Und er vermüllt die Welt wie niemand zuvor.