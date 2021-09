Zwar soll niemand zu seiner Unversehrtheit gezwungen werden. Aber die knapp 40 Prozent Ungeimpften bleiben eine ernste Gefahr für andere. Und mit dem Appell an die Vernunft ist das auch so eine Sache. Das setzt nämlich Vernunft voraus. Aber mehr Impfgelegenheiten – in Supermärkten, Zoos oder auf Weinfesten – könnten helfen. "Impfen to go" auf gut Neudeutsch – gesehen in München. Doch im Osten, wo Impfquote und somit Einsicht am geringsten sind, braucht es angepasstere Angebote: mobile Warteschlangen vor als Läden getarnten Impflokalen etwa. Viele im DDR-Mangel Aufgewachsene würden reflexartig hinten anstehen und eine sich selbst erneuernde Dauerschlange bilden. Während das bezahlte Schlangenteam mit dem Bus zum nächsten Einsatzort fährt.