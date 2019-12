Die Bahn ist sauer. Verständlich, dass sie sich über Gretas Tweet ärgert, tut sie so doch so viel – nicht nur für die Umwelt, nein, auch für das Bild der Deutschen in der Welt. Überall galten wir lange als ordentlich, fleißig und diszipliniert, aber auch als langweilig und humorlos. Sinnbild dieser preußischen Pedanterie waren stets die pünktlichen deutschen Bahnen. Heute aber kämpft der Konzern eifrig gegen dieses Streber-Image an. Wo einst spießige deutsche Präzision vorherrschte, hat nun ein mediterranes Zeitverständnis Einzug gehalten. Und wo die Fahrt einst dröge war, genießt man nun Geselligkeit in vollen Zügen. Wer also wie Greta nach Deutschland kommt, kann bei einer Bahnfahrt schnell seine Vorurteile loswerden. Vorausgesetzt, die Bahn kommt.