Wenn man in der Politik jemand auf nette Weise Unfähigkeit oder Faulheit unterstellen will, warnt man vor einer Fahrt im Schlafwagen zur Macht. Die auf dem Abstellgleis enden kann. Bei Merkel wurde die Metapher zwar auch verwendet, aber anders: Sie lud ihre Gegner in den Schlafwagen ein und fuhr zur nächsten Amtszeit. Asymmetrische Demobilisierung oder Anti-Wahlkampf hieß das. Stichwort: Sie kennen mich. Armin Laschet, der es sich im Pullmann nach Berlin gerade gemütlich machen wollte, hört nach dem Desaster-Sonntag die Ansage von Söder: Aussteigen, der Zug endet hier. Und statt des Schlafwagens wird sichtbar, woran sich frühere Power-Politiker wie Herbert Wehner bildlich gerne abgearbeitet haben: Jetzt heißt es, Karren aus dem Dreck ziehen.