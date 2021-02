Es gibt ein Leben vor dem Tod, hat Wolf Biermann den Kommunisten mal untergejubelt. Corona ist zwar gefährlicher als die SED. Aber auch das Virus zwingt viele normale Verrichtungen zurück in die eigenen vier Wände: Home-Office, Home-Schooling, Home-Drinking, Home-Haircutting. Und jetzt auch noch Home-Fasching oder Helauing, um beim Sprachverhunzing zu bleiben. Also bitte keine freifliegenden Kamellen oder Bützchen to go. Stattdessen erwarten wir vom Virusgipfel außer FFP-2-Masken gern ein Durchhaltepäckchen, zugestellt von Amazon, mit allem, was man für Home-Fasching so braucht. Als kompetenter Facility-Manager für den närrischen Notbedarf würde sich der Rheinländer Armin Laschet anbieten. Und wer soll das bezahlen? Scholz natürlich.