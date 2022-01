Dass Putin gern große Tiere für sich sprechen lässt, ist bekannt. Und der Truppenaufmarsch im Osten der Ukraine, mit dem er seine geopolitischen Zumutungen untermalt, erinnert an jene Szene, die Merkel in den Ruhestand mitnahm: Bei ihrem Besuch 2007 in Moskau brachte der Gastgeber seine Labradorhündin mit. Was die Kanzlerin mit ihrer bekannten Angst vor Hunden schockierte. Obwohl die Politiker keinen Dolmetscher brauchten, war der Köter doch eine Art Übersetzer: Wie der Herr, so seine Einschüchterungsversuche. Bis heute. Hätte Merkel den protokollarischen Kampfhund damals doch nur gestreichelt, auf dass er sich ihr brav zu Füßen legte. Von dieser Blamage hätte sich Herrchen kaum erholt. Und es wäre uns vielleicht viel erspart geblieben.