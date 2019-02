In der Haut von Theresa May möchte man nicht stecken. Soll sie doch gegen ihre Überzeugung einen Brexit vollstrecken, dessen Sinnhaftigkeit schon zerbröselt, bevor er in Kraft treten kann. Sie muss ergo eine Haut zu Markte tragen, die nicht ihre ist. Und wenn wir schon bei epidermischen Großproblemen sind - wie fühlt sich Donald Trump zur Halbzeit in seiner Haut? Anders: Noch nie hat das Land einen Präsidenten gehabt, der in zwei Jahren öfters gelogen (8000 mal), sich länger auf Golfplätzen herumgetrieben (378 Tage), mehr Minister (13) geschasst und aus einem blöderen Grund den Staat gelähmt hat. Trotzdem fühlt er sich wohl in seiner bleichen Hülle und denkt nicht an einen Trexit. Das tun zwar andere. Aber die sind nicht Präsident.