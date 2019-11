Im Vergleich zur verkorksten Damenwahl der CDU und dem notorischen Vorsitzenden-Verschleiß der SPD haben die Grüne ein Luxus-Problem: zwei gute Spitzenleute. Zwar sind 97 Prozent mehr als 90 Prozent. Aber wenn die grüne Frage darauf reduziert wird, ob es Annalena oder Robert werden soll, können sie sich einen eigenen Kanzlerkandidaten gleich abschminken. Noch grün-geneigter wird’s nicht. Sie müssen aber liefern. Hoffentlich nicht so Erbauungsgeschichten, dass er oder sie sich schon in der Kita das Kanzleramt als Prinzessinnenschloss oder Ritterburg ausgemalt hätten. Was das betrifft: Nach 16 Jahren Merkel wäre auch ein Kerl als Kanzler, anstelle der Charisma-freien AKK, keine Zumutung aus der alten Männerwelt. Alles, was gerecht ist.