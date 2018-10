Wir lieben Papier. Und nicht nur knisterndes Zeitungspapier. Unser Lieblingspapier ist..., na, kommen Sie drauf? Richtig. Geschenkpapier. Da steckt schließlich immer etwas Schönes drin. Nr. 2 der ewigen Papier-Bestenliste: die Zeitung. Spannend. Amüsant. Faktenreich. Vermutlich sind wir etwas befangen. Falls wir kurz persönlich werden dürfen: Wirklich schön, dass es auch in Ihren Händen gerade raschelt. Sie warten auf Nr. 3? Na klar, das Buch ist es, dem vollkommen zu Recht in einer opulenten Messe in Frankfurt gehuldigt wird. Kunstvolle Deckel, ästhetischer Drucksatz. Stundenlang können wir in solchen Kostbarkeiten blättern. Manchmal wickeln wir sogar, ganz dekadent, einen ganzen Roman in buntes Papier. Was sagen Sie? Weihnachtsgeschäft heißt das? Ach so.