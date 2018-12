Wir erinnern uns noch an den Gänsehaut-Moment, als Emmanuel Macron im Mai 2017, nach einer Ära übler Stagnation, wie ein Gesandter des Götterhimmels im Hof des Louvre ankam und die Europahymne spielen ließ. Rituale von solcher Erhabenheit kennen wir nicht - höchstens bei Beerdigungen. Doch nach 18 Jahren Spitzenamt, davon 13 als Kanzlerin, ist Merkel noch nie so an die Wand gefahren wie der Erneuerer in Paris nach 18 Monaten. Dem wir viel Glück wünschen müssen bei einem Vorhaben, dessen Schwierigkeit das Sprichwort dort so ausdrückt: Couper l’herbe sous les pieds - das Gras unter den Füßen schneiden. Wie kann Macron da zugleich Reformer bleiben? Bis jetzt müssen seine milliardenschweren Geldgeschenke nur den Volkszorn besänftigen.