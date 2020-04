Jeder kennt den Witz vom abstürzenden Flugzeug mit drei Promis und einem Schüler, aber nur drei Fallschirmen. Trump schnappt sich den ersten, Putin den nächsten, der Papst will dem Jungen den Vortritt lassen, aber der sagt: Nein, Heiliger Vater, der US-Präsident ist gerade mit meinem Schulranzen abgesprungen. Wenn es also stimmt, dass Trumps Goldhamster in China für irres Geld Masken etc. noch auf dem Rollfeld anderen Bestellern vor der Nase wegkauften, müsste diese Geschichte so enden: Der chinesische Lademeister beruhigt die wütenden Franzosen, Kanadier und Deutschen. Was die Amis da nach Hause flögen, sei ja nur Klopapier im Küchenrollen-Format – "fül sehl gloße A...löchel." Drüben in der Halle stünden die Paletten mit den Masken.