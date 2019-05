Normalerweise stellt sich beim Lotto die Frage gar nicht, ob des Glückes Messglas halbvoll oder halbleer sei. Die beschäftigt bestenfalls nach der Ziehung jene Millionen Spieler, die feststellen müssen, dass Fortunas Füllhorn für sie bodentief leer geblieben ist. Zwei Kugeln in einem Glas, das kommt nicht nur selten vor, es sprengt auch den Rahmen eines ordnungsgemäßen Ablaufes der staatlich lizenzierten Geldverteilung. Und wirft, wenn man streng sein will, noch die Frage auf, ob wir jetzt nicht einmal mehr sieben Kugeln fehlerfrei ziehen können. Aber abgesehen davon: Ein Glas halbvoll oder halbleer, dieser Metapher für die Relativität des Maßes an Zufriedenheit, darf nun die Variante drei hinzugefügt werden: Übervoll tut selten gut.