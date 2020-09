Vorbildlich ist das natürlich nicht, wenn Trump bei einer Pressekonferenz den Reporter anschnauzt: Nehmen Sie die Maske ab! Der hätte auch zurückfragen können: Haben Sie was an den Ohren, Mr President? Was Seine Eitelkeit aber nie zugeben würde, selbst wenn er stocktaub wie Old Beethoven wäre. Der Medienmann setzte sich damit durch, auch mit Mundschutz zu fragen. Nur lauter. Was an gegenseitiges Anschreien erinnert. Eine typische Begleiterscheinung der Pandemie. Sie gehört womöglich zu den Verhaltensweisen, die sich der sozial handelnde Maskenträger wieder abtrainieren muss, wenn der Horror vorbei ist. Wobei wir als Printmedium froh sein können: Außer dem geräuscharmen Zeitungsrascheln brüllt oder schreit da beim Kommunizieren nichts.