Jetzt ist es offiziell: Es darf nie, nie, nie wieder jemand über die abgehobenen, sturen EU-Bürokraten schimpfen. Boris Johnson hat sein Gesuch um Brexit-Aufschub abgeschickt, aber doch glatt die Unterschrift vergessen. Und was sagt die Kommission? Halb so wild, nehmen wir auch so, passt scho’! Hand aufs Herz, liebe Leser, wann haben Sie das zuletzt vom Finanzamt, der Passbehörde oder der Bußgeldstelle gehört, wenn auf Vordruck 37/C die dritte Unterschrift auf dem vierten Durchschlag fehlte? In Brüssel dagegen: reinstes Laisser-faire. Ist das jetzt noch Augenzudrücken oder schon hintersinniges Zwinkern? Na, ihr Briten, wie sieht’s aus? Wollt ihr bei so einem lässigen, hippen und ungezwungenen Club nicht direkt wieder mitmachen? Überlegt’s euch. Noch ist nichts unterschrieben.