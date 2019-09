Die Hl. Greta der Klimarettung kann an diesem Super-Friday nicht bei uns sein. Weil der Fahrplan für Rennyachten über den Atlantik noch extrem ausgedünnt ist. Aber ohne Greta geht’s auch. Es muss. Inzwischen haben wir uns vom Weltrettungs-Coaching der 16-Jährigen soweit emanzipiert, dass wir eigenständig demonstrieren können. Und sage auch niemand, der ganze Aktionismus bringe nichts oder sei nur eine Sache der Generation Greta. Auch Opas und Omas wollen nur das Beste für ihre Enkel. Also raus auf die Gass! Zudem tagte seit vielen Wochen das Klimakabinett in Permanenz. Wo das ist, um mit Kohl zu fragen? Dort, wo Frau Merkel beim Ausheben eines großen Fußabdrucks für‘s Geschichtsbuch die letzten Öko-Brötchen ihrer Amtszeit bäckt.