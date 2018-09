Erinnern wir uns an den Satz von Jogi Löw: Wir haben es nicht verdient gehabt, weiterzukommen. So seine Blitzanalyse nach dem Vorrunden-Rauswurf bei der Fußball-WM. Zwei Monate lang hat er seither vertiefend nachgedacht - während einige der temporär ermatteten Akteure inzwischen wieder kicken, als sei nichts gewesen. Und auch Jogi, dem eine gewisse alemannische Beratungsresistenz nachgesagt wird, will natürlich weitermachen. Was an einen prominenten weiblichen Fan von ihm erinnert, der in der Vorrunde auch ums Haar gescheitert wäre. Und das ist noch nicht alles: Besagte Dame muss aus dem gleichen Grund weitermachen wie er: Es ist zur Zeit nichts Besseres da. Das Löw-Merkel-Gesetz. Vielleicht gehen beide sogar irgendwann gemeinsam.