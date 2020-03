Sieg oder Spielabbruch? An dieser Kreuzung standen die Kicker von Bayern München zuletzt in Sinsheim. Die Kurvendiskussion hatte gerade Fahrt aufgenommen, nun sollen die Fans ganz außen vor bleiben. Auch die ohne Schmäh-Plakate – ultra ärgerlich! Das Coronavirus hat den Spieß umgedreht und die Zuschauer ins Fadenkreuz genommen. Geisterspiele als Kollektivstrafe, verhängt von der Karma-Polizei? Vorsicht genießt Vorrang in der Ellenbogengesellschaft. Fürs Erste herrscht gänzlich sterile Stimmung auf den Rängen, ganz ohne Desinfektionsmittel. "Corona, du H........!", wird sich der ein oder andere denken, während er sein mit so viel Liebe gemaltes Hass-Banner in den Keller räumt. Wenn da zwischen Bergen von Nudeln und Klopapier überhaupt noch Platz ist.