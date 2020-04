Wir sind zugeballert mit Corona. Und überall Ansteckungsgefahr. Sogar beim Thema Fußball, wo die gelehrte Leopoldina unkt, Stadionbesuche seien erst 2021 wieder möglich. Vorher wird es jedoch sicher Geisterspiele mit Geisterfans in der Geisterkurve – nebst ihren hochgeistigen Bannern – geben. Die Verseuchung des Denkens hat dazu geführt, dass sogar der Untergang der Titanic gestern vor 108 Jahren, sonst immer ein 1A-Thema, unter den Labortisch fiel. Nicht einmal Donald der praktisch Unsinkbare hat sich in seiner täglichen Fake-Show dazu geäußert. Und so blieb leider ungesagt, dass sich niemand mit Eisbergen besser auskennt. Und er mit den Eisbären, denen dieser gehörte, einen guten Deal gemacht hätte, damit sie ihn aus dem Weg räumen.