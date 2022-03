Hallo? Ist dort Katar? Ja, ich höre Sie auch nur schlecht. Die Verbindung war ja noch nie die Beste. Egal. Wir würden gerne Gas bei Ihnen bestellen. Wie, Sie haben auch Bioqualität? Ja gerne! Ach so, ein Scherz, verstehe. Na gut, muss auch nicht. Ja, verflüssigen wäre super! Für unsere LNG-Terminals, die wir bald bauen. Nein, wir brauchen keine Tipps, wo man dafür günstige Wanderarbeiter herbekommt. Was sagen Sie? Ob wir auch gerne gleich paar Tickets für die Fußball-WM hätten? Hm, vielleicht können wir darüber später... ja, erst mal das Gas. Und schnell wäre gut. Mit dem bisherigen Anbieter gibt es nämlich Probleme. Weil wir doch so Wert auf die Menschenrechte legen. Men-schen-rech... hallo? Hallo? Ich verstehe nichts mehr, hier lachen gerade alle Gashähne.