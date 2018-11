Gerade jetzt, da die Kälte hereinbricht: Es möchte einem doch glatt warm ums Herz werden, wenn zwei so lupenreine Demokraten wie Putin und Erdogan am Schwarzen Meer gemeinsam Pipelines einweihen. Traute Eintracht, echte Gasfreundschaft. Von der wird auf absehbare Zeit auch abhängen, ob es hierzulande nicht nur in den Herzen, sondern auch den Wohnungen mollig bleibt. Aber wir wollen nicht mäkeln. Noch gar nicht lange her, dass die beiden im Syrienkrieg als handfeste militärische Kontrahenten auftraten. Deals abschließen oder Jets abschießen - die Wahl sollte eigentlich keinem schwer fallen. Frei nach Willy Brandt: Handel durch Annäherung. Oder wenn man das Wort im Volksmund rumdrehen möchte: Beim Geld hört jede Feindschaft auf.