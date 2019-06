Manchmal kehren Wiederholungstäter, getarnt als Anfänger, an die alten Schauplätze der Verbrechen zurück. So muss man verstehen, was seit dem Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Lübcke nach einer Antwort sucht. Und das fängt mit der Benennung dessen an, was ist: Rechtsterrorismus in Wort und Tat. Viele haben inzwischen begriffen. Verbale Flauschigkeiten der Art, man müsse "rechtsextreme Tendenzen in den Anfängen bekämpfen", werden dem Ernst der Lage nicht gerecht. Waren die NSU-Opfer nicht "Anfang" genug? Zählt es erst, seit ein deutscher Politiker ermordet wurde? Und ruft der hasserfüllte Kampf gegen die Demokratie auf den rechten Kanälen nicht nach Antworten ohne Kompromisse? Aufwachen! Es ist nämlich schon fünf nach Anfang.