Wir haben gerade Zeit, auch mal darüber nachzudenken, ob wir als Spezies wirklich die Corona, also die Krone der Schöpfung sind – die, gefangen auf dem Balkon, Beethovens Hymne trötet. Es fasst unser Selbstverständnis hart an, wenn wir etwas tun möchten und es nicht tun dürfen. Das ist etwas anderes, als zu wissen, dass man etwas tun könnte, auch wenn man es gerade gar nicht tun will. Diejenigen, die uns regieren und das nachgeschärfte Schwert der Pandemiebekämpfung ausgepackt haben, sind sich der Gratwanderung bewusst: Freiheit oder Leben. So simpel ist es. Auch ihnen darf man ruhig mal ein Dankeschön hinterherwerfen. Bei Schönwetter kann jeder Politik machen. Und im Übrigen bedroht auch sie das verdammte Virus – genauso wie uns alle.