Im Schloss zur Schönen Aussicht gelingt manchmal sogar eine späte Einsicht. Man habe zu lange an Brücken festgehalten, an die Russland nicht mehr geglaubt habe, sagt der Bundespräsident. Und erkennt die Putin-Pipeline nun als Fehler. Donnerwetter. Abgesehen vom schrägen Bild – Festhalten? An einer Brücke? Am Meeresgrund? – ist das ein erstaunliches Bekenntnis vom früheren Moskauer Sachwalter Steinmeier. So frei von der Leber weg Irrtümer eingestehen, das könnte glatt Schule machen. Murat Kurnaz freut sich bestimmt auf einen Anruf aus Bellevue. Von Bush, Blair oder Biden käme das Eingeständnis, dass so ein Angriffskrieg eigentlich immer eine schlechte Idee ist, auch nie überzeugender als heute. Lupenreine Demokraten können so was!