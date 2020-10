So ein Arztbesuch beruht meist auf Gegenseitigkeit. Ein emotionales Geben und Nehmen. Doch die erneute Krankschreibung am Telefon ist überwiegend auf Indizien wie akzentuierte Heiserkeit, Kunströcheln und Husten angewiesen. Manchmal bleiben da auch Zweifel in der Luft, vergleichbar den Aerosolen, die vom Doktor ferngehalten werden sollen. Dem Patienten wiederum fehlt der Selbstheilungsimpuls, ausgelöst durch ärztliche Autorität und Präsenz – Pulsfühlen, Abhören oder andere Leistungen, die über eine Telefonberatung hinausgehen. Die Ferndiagnose zum Zwecke der Krankschreibung ist daher so zufriedenstellend wie, sagen wir mal, ein Besuch im Beichtstuhl, in dem nur das Mikrophon des Pfarrers hängt, der daheim mit Grippe im Bett liegt.