Was haben Boris Becker, Boris Johnson und Boris Trump gemeinsam? Becker machte sich mal mit dem Satz zum Gespött: Ich bin jetzt drin - im Internet. Johnson ließ keinen Fake aus, um sagen zu können: Ich bin jetzt draußen - aus der EU. Und Trump, der natürlich Donald heißt, was es aber auch nicht besser macht, hat neben der Pigmentschwäche auf dem Kopf mit den anderen jene Spielweise gemeinsam, die sich in der Politik als Stil des fucking-faking Dealmakings etabliert. Die Bum-Bum-Diplomatie. Er wird großartig sein, sagte er über Johnson. Er hat insofern recht, als jetzt zwei seelenverwandte Armleuchter die Bühne bespielen. Und wir können froh sein, dass es nicht mehr die europäische sein wird, wo Frau Ursula die erste Geige streicht.