Ja, is denn scho Weihnachten? Das Supermarkt-Radar sagt eindeutig: Ja. Dort, wo gestern noch Badeklamotten, Gartenstühle und Sonnencreme lockten, stapeln sich heute Lebkuchen, Spekulatius und Pfeffernüsse in großer Eintracht. O-du-Fröhliche für Frühbucher. Und das alle Jahre wieder. Wobei man im politischen Berlin von der stillen, friedlichen Zeit in diesen Wochen noch so weit entfernt ist wie die bayerische CSU von der absoluten Mehrheit. Deshalb hier ein kleiner Tipp für die morgige wöchentliche Kabinettssitzung: Gebäck mit Nelken beruhigt die Nerven, Zimt wirkt krampflösend. Und Schokolade weckt zumindest bei einigen Zeitgenossen Glücksgefühle. Horst Seehofer sollte schon mal kräftig zugreifen - so lange er noch mit dabei ist.