Pünktlich, aber kaum bemerkt um 10:37 Uhr, hatte der Frühling am Samstag Premiere. Ihm folgte auf seinem kalten Fuße, was seit 25 Jahren am Neckar die Herzen erwärmt: der HD-ling – der Heidelberger Frühling. Umständehalber auf digitalen Krücken zwar. Aber Stadt, sowie das glücklich nach ihr benannte, mit ihr assimilierte Musikfestival sind ein Traumpaar. Und das lebensfrohe Heidelberger Lindgrün (lat.: viriditas heidelbergensis – wir haben ja nicht nur alte Knochen!) will uns sagen: Es grünt. Trotzdem. Die Liebe zur Kunst kann auch in Zeiten von Corona überleben. Dank wahrer Freunde und Gönner. Zur Not nochmal virtuell. Das Festival auf den Herbst zu verlegen wäre ja keine Option gewesen – den HeHe, den Heidelberger Herbst, gibt es schon.