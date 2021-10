Reden wir mit Blick auf den 31. Einheitsfeiertag mal nicht über verblühende Landschaften. Sondern von dem, was von der DDR bleibt: das 1970 eingeführte Ampelmännchen. Am bürgerlichen Hut für das rote Stehmännchen störten sich die SED-Oberspießer nicht. Das grüne Gehmännchen musste aber ideologisch korrekt von rechts nach links marschieren. Das westdeutsch gegenderte Ampelweibchen kam erst später hinzu. Ein Männchen in Braun, für strammes Rückwärtsgehen, könnte demnächst in Sachsen noch eingeführt werden. Aber hoffentlich ist die gerade entstehende Bundes-Ampel, bei der Rot das Beharren, Grün mehr den Fortschritt symbolisiert, keine Fußgänger-Lichtsignalanlage. Denn bei dieser fehlt ja Gelb völlig. Und das wäre kein gutes Zeichen.