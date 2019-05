Ja, es gibt sie, diese Eltern, die gerne im Partnerlook mit Söhnchen und Töchterchen herumlaufen. Nicht nur, wenn es ins Fußballstadion geht.

Woher dieser Trend zum "Mini Me" rührt? Selbstverliebtheit? Nein. Pragmatismus! Ein Baby sieht wie das andere aus. Beleg: Archie Harrison.

Könnte auch der Nachbarsjunge sein. Und für Kleinkinder gilt das selbstverständlich ebenso. Rotznase. Schokomund. Aufgeschürfte Knie.

Wir sind sicher: Selbst Mama und Papa haben so ihre Probleme, den eigenen Rotzlöffel im Kindergarten-Gewusel auf Anhieb zu erkennen. Gleiche Gene, gleiches Stoffmuster - und die Zuordnung läuft reibungslos.

Kinder im Smoking sind also schon ok. Beunruhigend hingegen sind 40-Jährige im Strampler. Oder was ist ein "Jumpsuit" anderes als Babykleidung in Übergröße?