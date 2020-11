Wir sagen es besser jetzt schon, damit es nicht heißt: Was, schon Weihnachten?! Denn mit dem 4. Advent ist auch die neudeutsch so genannte "Deadline" für Pakete überschritten, die noch rechtzeitig ankommen sollen. Apropos: Besagte "Todeslinie" war im amerikanischen Bürgerkrieg eine um Gefängnisse gezogene Linie, deren Überschreiten ev. mit Erschießen bestraft wurde. Bei der Weihnachtspost 2020 sind die Folgen harmloser, aber auch unschön: Was zu spät kommt … In Zeiten von Corona werden elf Millionen Pakete pro Tag erwartet. Eine wahre Geschenk-Wanderdüne von Flensburg bis Garmisch. Schenken kommt übrigens von Einschenken. Hoffen wir für die bis spätabends tätigen Zusteller, dass sie nicht nur Flaschenpost die Treppen hochwuchten müssen.