Knapp drei Generationen seit Kriegsende lässt sich heute durchaus von einer Erbfreundschaft sprechen, die in Aachen bekräftigt wurde. Auch wenn es den Freunden noch immer an einer wichtigen Grundlage gebricht - dem gegenseitigen Verstehen in Wort und Schrift. An diesem Mangel und der Flucht ins Englische wird auch wenig ändern, dass die Briten der EU den Rücken kehren und Amerika abdriftet. Doch gerade deshalb ist es wichtig, wenn zwei in der Mitte Europas zeigen, wie es anders gehen kann - dem neuen Nationalismus zum Trotz. Echte Freunde erweisen sich übrigens in der Not. Emmanuel Macron, derzeit mehr gebeutelt als gepudert, wäre schon mit einem guten Freund geholfen. Da hinkt Merkels Politik dem Empfinden der eigenen Bürger hinterher.