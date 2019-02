Wer immer das mit den Schwesterparteien mal erfunden hat, lag daneben. Das kann man nach so langer Zeit einer ums Verrecken nicht eintretenden Schwesternliebe sagen. Nicht einmal Merkel, die es mit Frauen immer besser konnte, kam damit klar. Weil das mit der Parteischwester in Seppl᠆hosen ein Schmarren war. Annegret Kramp-Karrenbauer ist bei der CSU-Klausur furchtlos auf ihre neuen Radaubrüder zugegangen, die sie geerbt hat. Und sagte freundlich, aber entschieden: sitz! Denn nur wer Angst zeigt, wird gebissen. Merkels Furcht vor allem, was bellt, ist legendär. Das musste schiefgehen. Aber Streit nervt, wie der Nachfolger des bisherigen Vorbeißers Horst richtig sagt. Dass er das ernst meint, muss man AKK - und uns - für 2019 wünschen.