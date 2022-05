Wann wird’s mal wieder richtig Lena? Oder Nicole? Und wann war eigentlich diese gute alte Zeit, die sich Malik Harris in seinem Lied zurückwünschte? Ja, ist lange her, dass Deutsche "Rockstars" auf der Eurovisionsbühne war. Jetzt sind wir halt ein bisschen Nieten. Seit Harris das Glitzerlicht der Welt erblickte, gab es einmal Gold, einmal Bronze – aber vier letzte und vier vorletzte Plätze, zuletzt fast im Abo. Unser Arsenal an Feuertöpfen, 3D-Animationen und schrill-glitzernden Wechseloutfits ist offenbar ebenso leer wie die Materiallager der Bundeswehr. Und mit einem auf den Rücken der Gitarre geklebten Friedensgruß ist halt wenig zu gewinnen. Wo bitte bleibt das 100-Milliarden-Euro-Sondervermögen zum Wiederaufbau der deutschen Trashkultur?