Dass in Hotels Handtücher und Bademäntel geklaut werden, um den Zimmerpreis zu rabattieren, ist bekannt. Auch Toilettensitze und sogar ein Flügel aus der Lobby sind schon verschwunden. Wie jetzt bekannt wurde, hat sich Trump in Frankreich 2018 zwar nicht im Hotel, sondern in der Pariser US-Residenz, wo er übernachtete, auf ähnliche Weise bedient und Kunstwerke gleich in die Air Force One schaffen lassen. Dumm: Es waren Repliken, also Fakes. Angeblich soll er damals auch den Besuch auf einem Soldatenfriedhof mit dem Satz abgelehnt haben, dort lägen nur "Trottel und Verlierer". Klingt nach Trump. Aber dieses Zitat wird wohl in seinen großen Leichen- bzw. Lügensack kommen. Sonst wird es doch noch eng für den 1. Total-Fake im Weißen Haus.