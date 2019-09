Das E-Auto kommt kaum in die Gänge. Was Gründe hat: geringe Reichweite, mangelnder Chic, zu wenig Ladestationen. Doch die vom alten Erfolg besoffene Autoindustrie scheint aus dem Kater aufzuwachen - Tesla sei Dank. Wie geil so ein Stromer sein kann, zeigt Porsche: Der erste vollelektrische "911er", der "Taycan" heißt, beschleunigt in 3 Sekunden auf 100, rennt 450 Kilometer weit, lädt in fünf Minuten für die nächsten 100 Kilometer und von leer auf 80 Prozent in 23 Minuten. Das ist die Richtung. Wer aber, wie gerade wieder der FDP-Landeschef, nur über die "Ökodiktatur" lamentiert, hat nix begriffen. Und verhält sich wie der 1. Klasse-Gast auf dem vom Sinken bedrohten Schiff, der sich beschwert, dass seine Kabine noch nicht gemacht ist.