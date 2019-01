Wir Deutsche haben schon Mauern, die für alle Ewigkeit gebaut waren, stürzen sehen. Und den zu Straßenbelag verarbeiteten DDR-Grenzwall bezahlten wir im Westen durch Flüchtlingskäufe, verlorene Kredite etc. sogar mit - und zahlen dafür indirekt via Soli bis heute. Wozu sollen wir den Amis raten? Jeder weiß, dass Trump ums Verrecken nicht verlieren kann. Er will mit dem Kopf durch die Mauer. Aber gern doch. Dafür müsste sie nur gebaut werden. Warum finanziert der Milliardär die Trump-Wall nicht selbst? Jeder würde sie sehen, fotografieren oder Graffiti draufsprühen wollen - gegen fette Gebühren natürlich. Da liegt ein Riesengeschäft für Private Public Partnership brach. Schluss mit dem Shutdown, Bullshit first und ran an die Bagger!